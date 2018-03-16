



В Чернівцях відбудуться семінари та практикуми з інклюзивної освіти - 16.03.2018 16:16

Протягом 21-22 березня 2018 р. в ЗОШ №24 м. Чернівців будуть проводитися семінари, тренінги, практикуми в рамках навчального візиту делегації італійських освітян та волонтерів «Обласна адміністрація Емілія Романья», Асоціації «Україна-Італія м. Болонья» та IBO Italy м. Феррара («Emilia Romagna Regional Administration», «Association Ukraine – Italy Bologna» and organization IBO Italy), які співпрацюють з Чернівецькою ЗОШ №24 в проекті «Нормальне існування (життя), батьківство та шкільна інклюзія: втручання на користь дітей з особливими освітніми потребами в Україні».

23 березня 2018 р. в конференц-залі готелю «Буковина» о 9.00 відбудеться міжнародна конференція «Інклюзія: особливості та реалії», на яку запрошуються педагоги та спеціалісти закладів освіти Чернівецької області з інклюзивним навчанням.

Метою даних заходів є:

1. налагодження співпраці закладів освіти з інклюзивною формою навчання:

2. поглиблення знань про особливості організації освітнього процесу з дітьми з ООП (особливими освітніми потребами) педагогів, корекційних педагогів та інших фахівців у школах Чернівецької області;

3. ознайомлення з досвідом італійських колег у створені умов для особистісного розвитку дітей із особливими потребами, формування освітньо-розвивального середовища для них шляхом забезпечення психолого-педагогічного, медико-соціального супроводу;

4. обговорення особливостей роботи з батьками, діти яких мають ООП, в школах м. Чернівці та Феррари;

5. формування нової філософії суспільства щодо позитивного ставлення до дітей та осіб з порушеннями психофізичного розвитку та інвалідністю.

Учасники італійської сторони:

1) Крістіна Кораззарі – заступник мера м. Феррари, радник з питань освіти муніципалітету міста

2) Ліа Баззаніні – директор школи «Cosme Tura» № 6 в місті Феррара

3) Алесандро Вентуріні – співпрацівник по потребам інклюзії у м. Феррара. Координатор спеціальних потреб Управління муніципалітету Феррари.

4) Елена Бонфа – працівник відділу освіти по інклюзії у Феррарі. Педагог спеціальних потреб.

5) Лідія Кальзоларі - працівник відділу освіти по інклюзії у Феррарі

6) Росальба Спароно - працівник відділу освіти по інклюзії у Феррарі

7) Марко Пазі - працівник відділу освіти по інклюзії у Феррарі

8) Федеріка Групіоні – співпрацівник, координатор проекту NGO IBO Italia

9) Сандулович Іван – координатор проекту, Асоціації Україна-Італія м. Болонья.

Платинова Буковина, Чернівці

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