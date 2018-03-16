В Чернівцях відбудуться семінари та практикуми з інклюзивної освіти

- 16.03.2018 16:16
В Чернівцях відбудуться семінари та практикуми з інклюзивної освіти

Протягом 21-22 березня 2018 р. в ЗОШ №24 м. Чернівців будуть проводитися семінари, тренінги, практикуми в рамках навчального візиту делегації італійських освітян та волонтерів «Обласна адміністрація Емілія Романья», Асоціації «Україна-Італія м. Болонья» та IBO Italy м. Феррара («Emilia Romagna Regional Administration», «Association Ukraine – Italy Bologna» and organization IBO Italy), які співпрацюють з Чернівецькою ЗОШ №24 в проекті «Нормальне існування (життя), батьківство та шкільна інклюзія: втручання на користь дітей з особливими освітніми потребами в Україні».

23 березня 2018 р. в конференц-залі готелю «Буковина» о 9.00 відбудеться міжнародна конференція «Інклюзія: особливості та реалії», на яку запрошуються педагоги та спеціалісти закладів освіти Чернівецької області з інклюзивним навчанням.

Метою даних заходів є:

1. налагодження співпраці закладів освіти з інклюзивною формою навчання:
2. поглиблення знань про особливості організації освітнього процесу з дітьми з ООП (особливими освітніми потребами) педагогів, корекційних педагогів та інших фахівців у школах Чернівецької області;
3. ознайомлення з досвідом італійських колег у створені умов для особистісного розвитку дітей із особливими потребами, формування освітньо-розвивального середовища для них шляхом забезпечення психолого-педагогічного, медико-соціального супроводу;
4. обговорення особливостей роботи з батьками, діти яких мають ООП, в школах м. Чернівці та Феррари;
5. формування нової філософії суспільства щодо позитивного ставлення до дітей та осіб з порушеннями психофізичного розвитку та інвалідністю.

Учасники італійської сторони:

1) Крістіна Кораззарі – заступник мера м. Феррари, радник з питань освіти муніципалітету міста
2) Ліа Баззаніні – директор школи «Cosme Tura» № 6 в місті Феррара
3) Алесандро Вентуріні – співпрацівник по потребам інклюзії у м. Феррара. Координатор спеціальних потреб Управління муніципалітету Феррари.
4) Елена Бонфа – працівник відділу освіти по інклюзії у Феррарі. Педагог спеціальних потреб.
5) Лідія Кальзоларі - працівник відділу освіти по інклюзії у Феррарі
6) Росальба Спароно - працівник відділу освіти по інклюзії у Феррарі
7) Марко Пазі - працівник відділу освіти по інклюзії у Феррарі
8) Федеріка Групіоні – співпрацівник, координатор проекту NGO IBO Italia
9) Сандулович Іван – координатор проекту, Асоціації Україна-Італія м. Болонья. 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: інклюзивне навчання чернівці, інклюзивна освіта

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Кого можуть звільнити від декларування доходів Платники податку звільняються від обов’язку подання податкової декларації про майновий стан і доходи (далі
- 16.03.2018 17:54
В Украине АТО официально завершена Антитерористическая операция на Донбассе официально завершена, как заявил президент Украины Петр Порошенко 16 марта. Так, речь идет о
- 16.03.2018 17:43
В Черновцах умерла студентка-первокурсница 16 03 2018 Скоропостижно скончалась студентка Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича
- 16.03.2018 17:04
Немецкая овчарка вместо США прилетела в Японию По вине авиакомпании United Airlinesнемецкая овчарка вместо Канзаса, США, улетела в Японию. Инцидент произошел
- 16.03.2018 16:49
Черновчан предупреждают о сложной погоде 17-19 марта В пресс-службе Черновицкого городского совета предупреждают о сложных погодных условиях 17-19 марта в Черновцах. В связи с этим автомобилистов призывают отказаться
- 16.03.2018 15:46
Посол Австрии проведет встречу в Черновцах В Черновцы с визитом прибывает Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрии госпожа Гермине Поппеллер
- 16.03.2018 14:49
На ЧАЭС установили антирадиационную мембрану По информации Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, новую герметичную мембрану
- 16.03.2018 14:39
Телескоп Кеплер планируют вернуть на Землю У космического телескопа Kepler, по информации NASA, запасы топлива подходят к концу, в связи с чем будут
- 16.03.2018 12:45
Новые договора с черновицкими перевозчиками подпишут после мая В ответ на петицию Дениса Довганя о расторжении договоров с действующими перевозчиками в Черновцах городской совет
- 16.03.2018 12:12
В Мадриде из-за смерти продавца начались массовые беспорядки Смерть уличного торговца, который скончался после полицейской погони в Мадриде, стала причиной массовых беспорядков. Отметим, что в результате
- 16.03.2018 10:15

Всі новини