



Черновчан предупреждают о сложной погоде 17-19 марта - 16.03.2018 15:46

В пресс-службе Черновицкого городского совета предупреждают о сложных погодных условиях 17-19 марта в Черновцах. В связи с этим автомобилистов призывают отказаться от поездок на собственном транспорте.

Ночью 17 марта ожидаются осадки в виде дождя, переходящие в снег днем. Также ночью 18 марта ожидается сильный снег, местами мокрый, осадки местами будут сильные. Синоптики прогнозируют также налипание мокрого снега. Снежный покров может образоваться высотой 15-20 сантиметров. Также 18 марта ожидается снижение температуры до -5... -10 градусов. Постепенное прекращение осадков ожидается уже в понедельник, 19 марта. Ночью температура воздуха составит 8... 13 градусов ниже нуля, днем - от -3 до -8 градусов.

В связи с вышеуказанным, Черновицкий городской совет призывает автомобилистов отказаться в эти дни от использования собственного транспорта. Благодаря этому можно будет избежать заторов на дорогах, обеспечив коммунальным службам максимум возможностей для бесперебойной расчистки дорог, улиц и тротуаров от снега.

Все коммунальные и дорожные предприятия города будут привлечены к работе в усиленном режиме в указанные дни с целью недопущения чрезвычайных ситуаций в Черновцах. Все предприятия, организации и учреждения, которые располагают снегоуборочной техникой, также привлекаются к расчистке улиц.

Также в городском совете призывают на оставлять на ночь и днем автомобили на проезжей части, чтобы не мешать специальной технике очищать дороги и не создавать препятствий для других участников дорожного движения.

Платиновая Буковина, Черновцы

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