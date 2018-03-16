Посол Австрии проведет встречу в Черновцах- 16.03.2018 14:49
В Черновцы с визитом прибывает Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрии госпожа Гермине Поппеллер. Об этом сообщают представители Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича.
Как сообщается, посол Австрии проведет встречу на факультете иностранных языков ЧНУ.
Начало мероприятие запланировано на 11:30 в следующую пятницу, 23 марта, и состоится в актовом зале 19-го корпуса ЧНУ имени Ю.Федьковича.
Встреча будет посвящена современной жизни Австрии, и посетить ее могут все желающие.
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