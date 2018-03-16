



На ЧАЭС установили антирадиационную мембрану - 16.03.2018 14:39

По информации Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, новую герметичную мембрану установили на новый безопасный конфайнмент на Чернобыльской АЭС. По данным пресс-службы, та мембрана обеспечит на 100 лет радиационную безопасность объекта "Укрытие".

Так, установка герметичной мембраны на новом безопасносм конфайнменте, как отмечено в сообщении, является главным моментом на пути введения НБК в эксплуатацию. Благодаря установке этой мембраны вінесение радионуклидов из внутреннего загрязненного пространства в окружающую среду станет невозможным. Месбрана крепится с помощью специальных металлических анкеров герметизации на конструкции блока "В". Всего было выполнено 60 отверстий, диаметр которых составил 400 мм, с толщиной сверления плит перекрытия в пределах 600-900 мм.

Глава Госагентства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук отметил, что радиационная безопасность с помощью мембраны гарантируется сроком на 100 лет.

Напомним, в Чернобыле новое хранилище ядерного топлива обещают ввестт в эксплуатацию в 2018 году. Ранее, в сентябре 2007 года государственное предприятие Чернобыльская атомная электростанция подписала с американской компанией Holtec International контракт на строительство хранилища для отработавшего топлива сухого типа ХОЯТ-2.

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