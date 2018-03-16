



Телескоп Кеплер планируют вернуть на Землю - 16.03.2018 12:45

У космического телескопа Kepler, по информации NASA, запасы топлива подходят к концу, в связи с чем будут предприниматься все усилия по возвращению аппарата на Землю.

С момента запуска в 2009 году космический телескоп Kepler выполнял свою миссию по поиску экзопланет и обнаружил свыше 2500 подтвержденных планет вне Солнечной системы. Подтверждения в настоящее время ожидает еще такое же количество экзопланет.

По словам системного инженера миссии Kepler Чарли Босека, если у телескопа закончится топливо, то дозаправить его в космосе точно не получится, потому необходимо в ближайшее время вернуть его на Землю, чтобы не потерять аппарат. Располагается Kepler на расстоянии 150 миллионов километров от Земли на солнечной орбите. Такое расстояние необходимо для того, чтобы работе точных приборов не мешали отраженный свет Солнца и притяжение Земли.

Стоит отметить, что в 2013 году возникла проблема с удерживающим в правильной ориентации телескоп колесом. Kepler удалось стабилизировать и без сломанного колеса с помощью давления солнечных лучей, и данный способ применяется раз в несколько месяцев, чтобы космический аппарат продолжал свою миссию.



Точных цифр по запасам топлива у NASA нет, возможна оценка только по косвенным показателям. Предполагается, что телескоп завершит научную работу, и остаток топлива позволит совершить последний маневр, необходимый для возврата на Землю. Здесь специалисты тщательно изучат аппарат, чтобы в дальнейшем создавать новые космические телескопы, эффективные в поиске экзопланет и не только.



Продолжит миссию Kepler новый телескоп под названием TESS. его запуск запланирован с мыса Канаверал на 16 апреля 2018 года.

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