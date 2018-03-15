



За віп-автівки чернівчани сплатили понад 180 тис грн податків - 16.03.2018 09:54

Упродовж двох місяців цього року власники елітних автомобілів сплатили до бюджету столиці Буковини 181,5 тис. грн. транспортного податку, що на 111,6 тис. грн., або у 2,6 рази більше, ніж торік.

Громадяни - власники дорогих легкових автомобілів сплатили 60,8 тис. грн., а 120,6 тис. грн. перерахували до казни міста юридичні особи – на балансі яких знаходяться елітні автомобілі.

До переліку найпопулярніших моделей автомобілів, за які чернівчани сплатили податок, належать: LAND ROVER, MERCEDES, LEXUS та BMW.

Чернівецька ОДПІ нагадує, що об’єктом оподаткування транспортним податком є транспортні засоби, з року випуску яких минуло не більше 5 років та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати (у 2017 році – 1 млн 200 тис. грн, у 2018 - 1 млн 396 тис.125 грн.). Ставка транспортного податку становить 25 тис. грн на рік.

Зверніть увагу, що Податкова декларація з транспортного податку подається суб’єктами господарювання юридичними особами. Форма, затверджена наказом Мінфіну від 10.04.2015 р. №415 у редакції наказу Мінфіну від 27.06.2017 р. №595 - ідентифікатор форми J0303602.

Транспортний податок сплачується у строки, встановлені Податковим кодексом, а саме:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються у річній податковій декларації.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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