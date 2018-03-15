За віп-автівки чернівчани сплатили понад 180 тис грн податків

- 16.03.2018 09:54
За віп-автівки чернівчани сплатили понад 180 тис грн податків

Упродовж двох місяців цього року власники елітних автомобілів сплатили до бюджету столиці Буковини 181,5 тис. грн. транспортного податку, що на 111,6 тис. грн., або у 2,6 рази більше, ніж торік.

Громадяни - власники дорогих легкових автомобілів сплатили 60,8 тис. грн., а 120,6 тис. грн. перерахували до казни міста юридичні особи – на балансі яких знаходяться елітні автомобілі.

До переліку найпопулярніших моделей автомобілів, за які чернівчани сплатили податок, належать: LAND ROVER, MERCEDES, LEXUS та BMW.

Чернівецька ОДПІ нагадує, що об’єктом оподаткування транспортним податком є транспортні засоби, з року випуску яких минуло не більше 5 років та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати (у 2017 році – 1 млн 200 тис. грн, у 2018 - 1 млн 396 тис.125 грн.). Ставка транспортного податку становить 25 тис. грн на рік.

Зверніть увагу, що  Податкова декларація з транспортного податку подається суб’єктами господарювання юридичними особами. Форма, затверджена наказом Мінфіну від 10.04.2015 р. №415 у редакції наказу Мінфіну від 27.06.2017 р. №595 - ідентифікатор форми J0303602.

Транспортний податок сплачується у строки, встановлені Податковим кодексом, а саме:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються у річній податковій декларації.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

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