



Будущие магистры будут сдавать единый экзамен в форме ЗНО - 16.03.2018 09:26

Вступающие на магистратуру будут сдавать единый вступительный экзамен, и зарегистрироваться для участия можно будет с 14 мая. Речь идет о так называемом ЗНО на магистратуру.

Стоит отметить, что стоит различать ЗНО для будущих магистров и ЗНО для выпускников школ, поскольку именно сейчас продолжается регистрация на участие в тестировании для последних. Для желающих поступить в вуз на первый курс ОКУ бакалавр, магистр медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений, регистрация осуществляется с 6 фервлая по 19 марта.

Так, что касается именно поступающих на магистратуру, то ЗНО прдусмотрено для нескольких категорий студентов. Так, экзамен в формате тестирования будет необходим для поступлени на магистратуру по специальностям отраслей знаний "Гуманитарные науки" (кроме "Филологии"), "Социальные и поведенческие науки", "Журналистика", "Международные отношения" (кроме "Международного права"), "Сфера обслуживания" как студентов стационара, так и для заочников. Для поступающих на магистратуру потребуется экзамен в формате ЗНО по иностраному языку, зарегистрироваться на участие в котором нужно будет с 14 мая до 18:00 5 июня.

Сайты Министерства образования и науки Украины и Украинского центра оценивания качества образования предоставят всю необходимую информацию и объявление о начале регистрации на единый жкзамен для поступления на магистратру. Сам экзамен в формате ЗНО запланирован на 11 июля. 13 июля состоится экзамен по праву и общим учебным правоведческим компетентностям.

Выпускникам общеобразовательных учреждений, которые планируют только поступать в вузы на любые специальности, нет необходимости сдавать ЗНО на магистратуру. Для них действует регистрация на основную и дополнительную сессии ЗНО, соответственно, с 6 вефраля по 19 марта и с 3 по 21 мая.

Так, для поступающих на магистратуру, которые уже имеют сертификат ЗНО по иностранному языку при поступлении на первый курс, засчитываться не будут. Необходимость сдавать ЗНО на магистратуру по иностранному языку в качестве единого вступительного экзамена сохраняется.

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