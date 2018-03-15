США вводят новые антироссийские санкции- 15.03.2018 17:52
В отношении 19 граждан Российской Федерации, обвиняемых в кибератаках и вмешательстве в выборы президента 2016 года, США ввели санкции. В санкционном списке оказались 13 человек, которым в прошлом месяце выдвинли обвинения о вмешательстве в американские выборы.
Об этом сообщил специальный прокурор Роберт Мюллер, который занят расследвоанием возможного вмешательства Кремля в американские выборы.
Кроме того, глава американского Минфина Стивен Мнучин заявил, что россияне ответственны за проведение разрушительных кибератак, а также вмешательств, целью которых является критическая инфраструктура. Он отметил, что новые санкции направлены на атаки со стороны РФ, которые осуществляются постоянно.
В новый санкционный список внесены три организации, среди которых пресловутое "Агентство интернет-исследований", также известное как "ольгинская фабрика троллей", а такеже крупный росийский бизнесмен Евгений Пригожин.
Мнучин также отметил, что в отношении РФ также будут вводиться дополнительные санкции, необходимые для того, чтобы российские олигархи и чиновники понесли ответственность за дестабилизирующую деятельность. О самих санкциях отмечается, что они будут самыми жесткими, какие администрация президента Трампа применяла в отношении Москвы, и они перекроют доступ физлиц к финансовой системе США. Когда данные санкции вступят в силу, пока что неизвестно.
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