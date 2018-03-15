



В Чернівцях затримали іноземця з наркотиками - 15.03.2018 17:08

14 березня працівники Управління карного розшуку спільно з Управлінням державної міграційної служби під час проведення всеукраїнської операції «Мігрант» задокументували злочинну діяльність 38-річного громадянина Туркменістану.

В ході відпрацювання території міста Чернівці, правоохоронці помітили на одній із вулиць підозрілого чоловіка. Під час перевірки документів оперативники встановили, що останній являється громадянином іншої держави. В ході спілкування з правоохоронцями чоловік почав помітно нервувати та викликати до себе підозру.

В подальшому під час проведення поверхневої перевірки, поліцейські виявили та вилучили з кишені куртки чоловіка два паперових згортки з марихуаною.

Крім цього, правоохоронці встановили факт порушення іноземцем правил перебування на території України та склали на нього протокол за статтею 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Слідчі відкрили кримінальне провадження, за частиною 1 статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Вилучені наркотики направлені до Чернівецького Наукового-дослідного експертного-криміналістичного центру на експертизу. Поліцейські встановлюють канал надходження наркотиків та перевіряють іноземця до їх розповсюдження на території Буковини. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини