Туристическая ярмарка 2018 в Черновцах 22 апреля- 15.03.2018 16:47
XIІІ Буковинская туристическая ярмарка состоится в Черновцах 22 апреля 2018 года, как сообщают в Черновицкой ОГА.
Мероприятия в рамках туристической ярмарки в Черновцах состоятся в Центральном парке культуры и отдыха имени Т.Шевченко.
Цель проведения Буковинской туристической ярмарки, как отмечают в отделе по вопросам туризма Черновицкой областной госадминистрации, вляется популяризация туризма в Черновцах и области в целом. Ярмарка проводится в целях ознакомления с национальным колоритом Буковины, ориентируется на внутренний и въездной туризм.
Все суъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность в области туризма, приглашены к участию в Буковинской туристической ярмарке в Черновцах. Участие - бесплатное, при необходимости предоставляется палатка замером 2х2 м.
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