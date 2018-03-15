



Планируется возобновление чартеров из Черновцов в Египет - 15.03.2018 15:29

С конца марта текущего года из Черновцов планируют возобновить перелеты в Египет.

Как стало известно, сразу несколько туристических фирм сообщили о чартерных рейсах, которые будут осуществляться в Шарм-эль-Шейх, курорт на Красном море.

Представители коммунального предприятия "Международный аэропорт "Черновцы" в настоящее время ведут переговоры о возобновлении чартерных рейсов в Египет с авиакомпанией.

В то же время, в настоящий момент авиакомпания пока что не предоставила окончательного ответа по данному вопросу.

Платиновая Буковина, Черновцы

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