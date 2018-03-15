



В Черновцах опубликуют детскую книгу о технологиях - 15.03.2018 15:19

Молодой черновицкий писатель Андрей Тужиков готовит детскую книгу "Коротка історія технологій: як зрозуміти свій гаджет". Книга получит иллюстрации от Наталки Сойко и будет опубликована издательством "Чорні вівці".

Автор книги имеет две технические специальности - программная инженерия и теоретическая физика. Тужиков работает с сфере цифровых технологий, потому отлично разбирается в компьютерном мире. и хочет рассказать детям больше о гаджетах, которые они используют для игр. Книга позволит оказать влияние на будущее украинского IT-рынка и на образовательный уровень в стране. "Краткая история технологий" раскроет историю видеоигр - начиная от старинного пинг-понга на осцилографе и заканчивая играми с помощью шлемов виртуальной реальности, расскажет о нанороботах и биткоинах на понятном для детей языке.

Как отмечается на сайте проекта ЛакиБукc, книга выходит по инициативе IT-компании Lucky Labs и благотворительного фонда "Я Майбутнє України". Проект ЛакиБукс занимается изданием и распространением украинской научно-популярной литературы, рассчитанной на подростковую аудиторию.

Ученики мариупольского лицея стали первыми рецензентами книги Андрея Тужикова. Инициативные подростки изучили рукопись, и в редактуре автор учел их замечания. Тужиков отметил, что по своему существу подростки, тем более, будущая аудитория книги - весьма критичны, потому их положительная оценка будущей книги является очень важной и вдохновляющей.

В соответствии с проектом ЛакиБукс, тысячу экземпляров книги "Коротка історія технологій: як зрозуміти свій гаджет" передадут бесплатно в детские библиотеки восточных областей и распространят среди подопечных благотворительного фонда "Я Майбутнє України" по всей стране.

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