



ВР проголосовала за отставку Гонтаревой - 15.03.2018 14:38

В рамках утреннего заседания Верховной Рады Валерия Гонтарева была уволена с должности главы Национального банка Украины. 342 народных депутата поддержали проект постановления №7500, только один нардеп проголосовал против.

Сама Гонтарева предоставила отчет в ходе заседания в Верховной Раде. По мнению, она полностью выполнила свою миссию на посту главы НБУ. Гонтарева отметила, что Нацбанку во время ее правления удалось очитить банковскую систему от неплатежеспособных банков, обеспечить макрофинансовую стабильность. Также она подчеркнула, что сам Национальный банк пережил полную трансформацию.

Напомним, Валерия Гонтарева возглавляла Национальный банк Украины с июня 2014 года. Об уходе в отставку она официально заявила 10 апреля 2017 года, после чего ушла в неоплачиваемый отпуск.

Президент Украины Петр Порошенко 18 января 2018 года предложил кандидатуру исполняющего обязанности главы НБУ Якова Смолия на пост главы нацрегулятора. Отметим, что в соответствии с Конституцией Украины, Верховная Рада назначает главу Национального банка на 7 лет. Против Смолия выступают Радикальная партия Олега Ляшко и Батькивщина. Также Оппозиционный блок не планирует поддерживать его кандидатуру. Свои голосоа за Смолия отдают депутаты народного фронта и Блока Петра Порошенко.

Ранее мы писали о том, что страны Большой семерки призывают Украину как можно скорее определиться с новым главой Национального банка.

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