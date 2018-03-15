



Кішенькаря в Чернівцях затримали по гарячим слідам - 15.03.2018 14:35

Зловмисник вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини, за що відбував покарання у місцях позбавлення волі.



14 березня до Шевченківського відділення поліції звернулася 34-річна жителька Глибоцького району. Жінка повідомила, що у Чернівцях під час проїзду у тролейбусі, в неї викрали гаманець з грошима та документами.

Поліцейські встановили, що того дня потерпіла поверталася додому. Коли жінка вийшла з громадського транспорту, то виявила відкриту свою сумочку та зникнення гаманця. Крім цього, потерпіла повідомила правоохоронцям, що в тролейбусі біля неї знаходився невідомий чоловік, котрий викликав у неї підозру.

Дізнавшись прикмети особи, котра могла вчинити злочин, оперативники розпочали пошуки крадія. Поліцейські почали обстежувати прилеглі вулиці та зупинки громадського транспорту в обласному центрі.

В ході проведення пошукових заходів працівниками Управління карного розшуку на одній із зупинок вдалося спіймати кишенькаря. Ним виявився 40-річний чернівчанин. Правоохоронці вилучили у крадія викрадений ним гаманець.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про оголошення крадію підозри у вчиненні злочину та обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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