



ГПУ обвиняет Савченко в подготовке теракта - 15.03.2018 12:29

Сегодня, 15 марта, Генпрокурор Украины Юрий Луценко готовит внесение в Верховную Раду подание на привлечение к уголовной ответственности, а также на задержание и арест народного депутата Украины Надежды Савченко.

Об этом сообщила спикер главы ГПУ Лариса Сарган.

Отметим, что Юрий Луценко во время своего выступления в парламенте заявил, что Савченко лично принимала участие в планировании террористического акта в Верховной Раде. Генпрокурор также заявил, что располагает неопровержимыми доказательствами.

Напомним, что нардепа Надежду Савченко 12 марта вызывали в СБУ на допрос по делу Владимира Рубана. Самого Рубана, задержаного 8 марта с арсеналом оружия на контрольно-пропускном пункте Майорск при въезде на подконтрольную Украине территорию, подозревают в незаконном обращении с оружием, подготовке к перступлению и террористическом акте. Согласно решению суда, Рубан остается под арестом на 2 месяца.

По заявлению президента Украины Петра Порошенко, Рубан принимал участие в группировке, деятельность которой состояла в дестабилизации украинского общества. Группировка, в которой также состояли Захарченков, Березень, Лящ и Мезенцев, помощник нардепа Савченко, планировали проведение массовых террористических атак.

Все обвинения Рубан отрицает, заявляя о проведении против него организованной спецоперации.

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