Черновицкая школьница представила в США проект по энергетической безопасности Украины

- 15.03.2018 12:14
Черновицкая школьница представила в США проект по энергетической безопасности Украины

Про программе культурного обмена FLEX, осуществляемой Государственным департаментом США и организацией American Councils в Украине, в Америке ученица Черновицкой гимназии №4 Ирина Протасова представила свой проект-исследование, посвященное энергетической безопасности Украиы.

Ирина выиграла в отборе и получила приглашение на участие в семинаре Civic Education Workshop, который прошел в Вашингтоне. Участники программы FLEX со всего мира на анном семинаре провели встречу с членами Конгресса США, среди которых - Джо Донелли, сенатор штата Индиана. Отметим, что в Белом доме Донелли является приемником сенатора Ричарда Лугарда, лоббировавшего интересы Украины в Сенате во времена Оранжевой революции.

Донелли отлично разбирается в украинском вопросе и выражает серьезную обеспокоенность невыполнением Будапештского меморандума странами-гарантами, а также последствиями этих действий. Об этом сенатор отметил на встрече с участниками программы FLEX.

Черновчанка Ирина Протасова презентовала всем при проект One Day At Work, над которым работала еще в Украине. В рамках данного проекта в течение одного рабочего дня украинские школьники смогли ознакомиться с особенностями работы представителей различных профессий - программиста, журналиста на радио, кадрового дипломата в консульстве Румынии.

По словам сенатора Джо Донелли, подобные старжировки крайне полезны для профессиональной ориентации учеников. Он отметил, что в американских школах также стоит применять эту идею на практике.

Платиновая Буковина

Ключові слова: Ирина Протасова Черновцы

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