Расширен список препаратов по программе Доступные лекарства

- 15.03.2018 11:06
Расширен список препаратов по программе Доступные лекарства

Список препаратов, доступных в Украине в рамках программы "Доступні ліки", был расширен, и в настоящее время  него включены 239 торговых названий, из которых 47 предоставляются на бесплатной основе.

Напомним, что правительственная программа  "Доступні ліки" предусматривает возможности для получения бесплатно либо с небольшой доплатой приобрести лекарства пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и диабетом II типа.

Согласно новому реестру лекарств, который был утвержден Министерством здравоохранения Украины, в списке числится 239 препаратов от 48 производителей, из которых 18 - это украинские производители, 30 - иностранные. До этого в реесте числилось 198 препаратов от 43 производителей.

В обновленный реест были включены препараты с двумя действующими веществами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний - 11 препаратов с действующим веществом Лозартан, и для лечения диабета ІІ типа - 3 препарата с действующим веществом Глибенкламид. В общем, в программе участвуют препараты с 23 действующими веществами. 

Таким образом, в новом реесте стало на 24 доступных лекарства больше для пациентов-сердечников, на 14 позиций больше для пациентов с диабетом II типа, и на 3 больше - для пациентов с бронхиальной астмой.

Механизм ценообразования предоставляет фармакологическим компаним дополнительные 5 дней для снижения ценовых предложений, что позволило на 13 наименований увеличить список препаратов, предоставляемых на бесплатной основе. Так, в новом реестре полностью бесплатно пациенты могут получить 47 препаратов. Государственная программа возмещает их стоимость в полном объеме за счет бюджета.

Для получения лекарства по программе "Доступні ліки" пацменту необходимо получить правильно выписанный рецепт от лечащего врача с указаением действующего вещества, и обратиться в аптеку, которая участвует в данной программе.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: доступные лекарства 2018, лекарства в Украине бесплатно

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