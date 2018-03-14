



Украина в рейтинге самых счастливых стран на 138 месте - 15.03.2018 10:52

В рейтинге самых счастливых стран, на основании Доклада об уровне счастья в странах по всему миру, Украина заняла 138-е место. Отметим, что всего в рейтинг попали 156 государств.

Рейтинг был составлен на основании таких составляющих счастья в стране, как здоровый образ жизни, социальная поддержка, продолжительность жизни, щедрость, свобода, доверие и коррупция.

Возглавила рейтинг счастья Финляндия. Таке в числе стран с самыми счастливыми жителями - Норвегия, Дания и Исландия. США занимают 18-ю позицию. Стоит отметить, что с 2016 года страна утратила 5 позиций в рейтинге, и причиной этому послужили ожирение у жителей, а также большое количество депрессий. Россия занимает 59 место, Польша имеет результат получше - 42 место. Замыкают рейтинг такие страны, как Бурунди, Центральноафриканская Республика, Южный Судан, Танзания и Йемен, которые признаны самыми несчастливыми.

Отметим, что данный рейтинг также оценивает в каждой стране уровень счастья иммигрантов. Первое место по данному критерию также получила Финляндия. Из 117 возможных Украина оказалась на 92-й позиции.

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