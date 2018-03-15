Черновцы застряли в пробках 15 03 2018

- 15.03.2018 10:41
Черновцы застряли в пробках 15 03 2018

В Черновцах отмечаются сильные заторы на дорогах, о чем сообщают черновчане в социальной сети Facebook.

Так, к примерну, на перекрестке проспекта Независимости и улицы Героев Майдана коммунальными службами проводится ремонт сливных решеток. Из-за того, что ремонт осуществляется в час пик, на улицах продолжают увеличиваться пробки.

Также автомобилисты сообщают, что на кольце проспекта Независимости-Героев Майдана разрыты траншеи, а ремонтники отсутствуют.

Некоторые пользователи отмечают, что осложнен также выезд с улицы Каспрука. Многим водителям, прежде чем выехать на улицу Героев Майдана, приходится ждать по 45 минут в пробке.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: черновцы пробки на дорогах, 15 марта черновцы заторы

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