Черновцы застряли в пробках 15 03 2018- 15.03.2018 10:41
В Черновцах отмечаются сильные заторы на дорогах, о чем сообщают черновчане в социальной сети Facebook.
Так, к примерну, на перекрестке проспекта Независимости и улицы Героев Майдана коммунальными службами проводится ремонт сливных решеток. Из-за того, что ремонт осуществляется в час пик, на улицах продолжают увеличиваться пробки.
Также автомобилисты сообщают, что на кольце проспекта Независимости-Героев Майдана разрыты траншеи, а ремонтники отсутствуют.
Некоторые пользователи отмечают, что осложнен также выезд с улицы Каспрука. Многим водителям, прежде чем выехать на улицу Героев Майдана, приходится ждать по 45 минут в пробке.
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