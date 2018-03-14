В Одессе уличный гонщик насмерть сбил двоих - видео

- 15.03.2018 09:35
В Одессе уличный гонщик насмерть сбил двоих - видео

11 марта в Одессе произошла смертельная авария - участник незаконных уличных гонок насмерть сбил мужчину и женщину. Как стало известно, семья женщины, которая погибла в результате данного ДТП, получила видеозапись камер наблюдения, на которой запечатлен момент данной аварии.

Отметим, что виновником данного ДТП является водитель авто марки Toyota Camry Константин Уманец.

На видео можно заметить, как женщина вместе с другом шли по тротуару, работало уличное освещение. Также видно, как на большой скорости несется автомобиль. Родственники погибшей отмечают, что в настоящее время пытаются доказать, что вина за ДТП также лежит и на их родственнице - якобы та была пьяной и перебегала дорогу. У слову, у погибшей женщины остались трое детей.

Удар на большой скорости был очень сильным, из-за чего тела мужчины и женщины буквально отлетели на несколько десятков метров. Виновник ДТП выжил, выпав из машины в результате столкновения. На место прибыла скорая помощь, и его госпитализировали с травмами.

Платиновая Буковина

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