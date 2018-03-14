



Виплата дозходу без військового збору та ПДФО - 15.03.2018 09:29

Під час нарахування (виплати) підприємцю доходу від здійснення ним підприємницької діяльності суб'єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, не утримують ПДФО у джерела виплати, якщо підприємцем, який отримує такий дохід, надано копію документа, що підтверджує його державну реєстрацію відповідно до закону як суб'єкта підприємницької діяльності.

Це правило не застосовується в разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної роботи та/або надання послуги згідно з цивільно-правовим договором, коли буде встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими, а сторони договору можуть бути прирівняні до працівника чи роботодавця.

Отже, суб’єкт господарювання, який виплачує дохід підприємцю за надані ним товари (роботи) послуги і при цьому отримав відповідні документи, що підтверджують державну реєстрацію підприємця як суб'єкта підприємницької діяльності, при виплаті доходу не утримує ПДФО та військовий збір, оскільки підприємець здійснює оподаткування такого доходу самостійно.

Документом, що підтверджує державну реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності є витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Дохід, виплачений підприємцю (незалежно від обраної системи оподаткування), податковий агент відображає у формі № 1ДФ з ознакою доходу «157».

Якщо підприємцем не надано копію документа, що підтверджує її державну реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності, при виплаті йому доходу утримується ПДФО та військовий збір.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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