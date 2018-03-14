В Черновцах объявлено штормовое предупреждение

- 14.03.2018 17:51
В Черновцах объявлено штормовое предупреждение

17-19 марта в Черновцах и Черновицкой области ожидается штормовое предупреждение, как сообщают синоптики Черновицкого областного центра по гидрометеорологии. Погодные условия осложнятся ввиду влияния двух активных циклонов.

Так, днем 17 марта ожидаются дожди. Также ночью 18 марта дождь может перейти в мокрый снег, причем, местами возможны сильные осадки. Умеренные осадки в виде снега прогнозируются днем 18 марта. Может образоваться снежный покров до 15-20 сантиметров. На 18 марта также прогнозируется снижение температуры в течение суток до -5... -10 градусов.

Осадки постепенно сойдут на нет 19 марта. В ночное время столбики термометров опустятся до отметки -8... -13 градусов. В горных районах  возможно до -12... -17 градусов. В дневное время температура составит от 3 до 8 градусов ниже нуля.

В Укправлении гражданской защиты населения отмечают - ухудшение погодных условий может сказаться на движении общественного транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Возможны также осложнения работы коммунальных хозяйств, строительных предприятий, а также предприятий энергетической промышленности.

Платиновая Буковина

Ключові слова: штормовое предупреждение 17 марта, март 2018 погода

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