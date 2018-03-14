В Украине отменяют ежегодные медосмотры

- 14.03.2018 17:06
В Украине отменяют ежегодные медосмотры

Украина откажется от ежегодных медицинских осмотров, как сообщают в Министерстве здравоохранения Украины. Отмечается, что во всем мире регулярные осмотры здоровых людей не являются эффективной моделью здравоохранения.

Таким образом, контрольную карту диспансерного наблюдения № 030/о отменяют, и вместо этого в Украине с середины года будет применяться модель регулярных скрининговых осмотров по группам риска.

К примеру, как отмечают в Минздраве, для пациентов являются вредными чрезмерные радиологические обследования. Также большое количество диагностических обследований и лабораторных исследований может привести к накоплению ошибочных результатов и лечения, которое не всегда может быть необходимым.

Кроме того, 13 марта вступил в силу Приказ Министерства здравоохранения Украины №157 от 26.01.2018, согласно которому ряд форм первичной учетной документации отменяется.

 

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Ключові слова: ежегодные медосмотры, диспансерное наблюдение, украина медосмотры, МОЗ Украины

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