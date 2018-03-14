Деталі смертельного ДТП під Чернівцями 14 03 2018- 14.03.2018 16:57
Ще одна потерпіла на даний час знаходиться в лікарні. Поліція з’ясовує причини та обставини трагічної автопригоди.
Близько 10-ї години ранку 14 березня на трасі у селі Новий Киселів Кіцманського району сталося зіткнення вантажного автомобіля «МАН» і легкового «Хюндай Елантра». За попередньою інформацією, 58-річна жінка-водій легковика намагалася здійснити розворот з правого ряду. Не врахувавши дорожньої обстановки, вона допустила зіткнення з вантажівкою, що рухалася у попутному напрямку в лівому ряду.
На момент аварії в легковому автомобілі знаходилися п’ятеро жінок, віком від 58 до 70 років. Внаслідок зіткнення троє з них, в тому числі і водій авто, від отриманих травм загинули на місці пригоди. Ще одна потерпіла померла в кареті «швидкої» по дорозі до лікарні. Зі струсом головного мозку та переломом кісток носа медики госпіталізували 70-річну пасажирку легковика.
На даний час поліція встановлює всі обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди та закликає водіїв бути обережними за кермом і дотримуватись Правил дорожнього руху.
Відділ комунікації поліції Чернівецької області
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