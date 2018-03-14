



В Садгоре будет дислоцироваться горно-штурмовой батальон - 14.03.2018 16:02

В Черновцах будет дислоцироваться отдельный 8-й горно-штурмовой батальон, как информирует глава Черновицкой облгосадминистрации Александр Фищук.

Фищук отметил, что главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко во время визита в Черновицкую область коснулся во время переговоров темы военного городка №20 в Садгорском районе Черновцов. В настоящее время военный городок, занимающий 16 гектаров земли и готовой инфраструктурой, сейчас пустует. Губернатор области также отметил, что для приграничной области наличие военной части является положительным моментом.

Александр Фищук сообщил, что 8-й отдельный горно-штурмовой батальон был сформирован в Черновцах в мае 2014 года на базе территориальной обороны. В его состав вошли патриотически настроенные буковинцы, готовые встать на защиту родины. С самого начала формирование носило название 8-го батальона территориальной обороны, и переформировали его в 8-й отдельный горно-штурмовой батальон 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Данный батальон дислоцируется в Ивано-Франковской области, в селе Ценжив.

Уже 1 июня планируется новое открытие военного городка в Садгноре. До этого числа планируется осуществить все необходимые мероприятия касаемо дислокации в соответствии с планами батальона.

Платиновая Буковина

Всі новини