Как избежать повторного инфаркта и инсульта

- 14.03.2018 15:23
Как избежать повторного инфаркта и инсульта

После инфаркта миокарда или инсульта есть риск повторения удара, однако, далеко не каждій человек может перенести его без серьезных последствий для здоровья. Как свидетельствует статистика, смертельным исходом завершается 70% повторных призов.

Перенесенный инфракт либо инсульт сами по себе должны стать сигналом и причиной, чтобы стоит особенно тщательно относится к своему здоровью. ЧТобы избежать повторного удара, нельзя пренебрегать рекомендациями врача и профилактическими мерами, поскольку это в прямом смысле жизненно важно.

Среди курильщиков риск инфарктов и инсультов возрастает, и гораздо больше они рискуют заполучить повторный криз.

Подвижный образ жизни также поможет уберечь от массы проблем со здоровьем. Для того, чтобы сердечно-сосудистая система была здоровой, каждый день достаточно пеших прогулок на 5-7 километров. Также старайтесь отдавать предпочтение лестницам вместо лифтов и путешествиям пешком на работу или с работы, если это возможно.

Риск повторных инфаркта и инсульта увеличивается благодаря повышению уровня холестерина и сахара в крови. Это означает, что залогом крепкого здоровья без кризисов является правильный сбалансированный рацион, в который включены мясные продукты и рыба, морепродукты, свежие овощи и фрукты, злаки, зелень, ягоды. Не стоит забывать и о достаточном количестве воды. Для сердечников и переживших инсульт жирная и тяжелая пища должна оказаться под запретом.

Визиты к лечащему врачу должны осуществляться не реже, чем два раза в год. Это позволит контролировать состояние здоровья и предотвратить возможные проблемы.

Стрессы и конфликтные ситуации также могут стать причиной повторного удара. Старайтесь избегать проблемных ситуаций, контролируйте свои эмоции и далейте все возможное, чтобы окружающие не смогли негативно повлиять на ваше состояние и здоровье.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: здоровье сердца и сосудов, повторный сердечный приступ

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