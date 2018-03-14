Смертельное ДТП на Буковине 14 03 2018

- 14.03.2018 12:17
Смертельное ДТП на Буковине 14 03 2018

В Черновицкой области на трассе в населенном пункте Новый Киселев в среду, 14 марта, произошла серьезная авария, в которой погибло четверо человек.

По информации телеканала ТВА, опубликованной в Facebook, на Мамаевской трассе столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

Предварительно сообщается, что в легковом авто находились пятеро женщин - работниц Черновицкого химзавода.

Также стало известно, что трое пассажиров авто погибли на месте происшествия. Еще один человек умер во время госпитализации, не доехав до больницы. Также известно, что один человек находится в реанимации.

На трассе образовался затор. На месте работает патрульная полиция, осуществляется регулировка движения. Также сообщается об организации реверсивного движения на участке дороги, где произошло ДТП.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: дтп новый киселев 14 марта, дтп черновцы 14 марта

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