



Меркель в четвертый раз стала федеральным канцлером - 14.03.2018 11:23

Немецкое правительство уже в четвертый раз возглавит Ангела Меркель.

Отметим, что кандидатуру Меркель на пост федерального канцлера Германии поддержали 364 депутата Бундестага из 709 при минимально необходимых 355.

Когда Меркель выбрали в первый раз в 2005 году, свои голоса за нее отдали 397 депутатов из 617. На тот момент Меркель получила на 51 голос меньше, чем могли за нее отдать депутаты коалиционного блока ХДС-ХСС и СПДН. Уже в 2009 голу за Меркель отдали свои голоса 323 члена коацлиции ХДС-ХСС и зеленых (из 622 депутатов Бундестага). На тот момент коалиция составляла 332 депутата, и для победы Меркель хватило 312 голосов.

Из 630 депутатов в 2013 году за кандидатуру Меркель проголосовали 462 депутата. При этом, в коалицию входили ХДС-ХСС и социал-демократы, которые в совокупности составляли 504 члена.

Платиновая Буковина

Всі новини