В Нигерии арестован танкер с украинскими моряками- 14.03.2018 10:50
За незаконную торговлю топливом нигерийские власти арестовали швейцарский танкер San Padre Pio. На борту находились 16 членов экипажа, граждан Украины, которых арестовали вместе с корабем.
Отмечается, что судно с экипажем попало под арест еще 23 января, но информацию об этом обнародовали в марте. Отмечается, что танкер, перевозивший 5 тысяч тонн груза, вошел в воды Нигерии. Причины задержания - незаконное вхождение в воды Нигерии, а также незаконная торговля топливом.
В настоящее время арестованное судно находится на южном востоке Нигерии, в Бонне.
Андрей Васьков, который является капитаном танкера, отметил, что на отправку грузов в Нигерии у судна San Padre Pio было разрешение от властей страны. Отмечается, что в порт Нигерии корабль заходил с нефтепродуктами уже пятый раз.
Кроме того, напломним, что в Греции по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов сейчас находятся 200 украинских моряков. Некоторым из обвиняемых вынесли обвинительные приговоры - от 50 до 400 лет лишения свободы.
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