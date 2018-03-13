



В Нигерии арестован танкер с украинскими моряками - 14.03.2018 10:50

За незаконную торговлю топливом нигерийские власти арестовали швейцарский танкер San Padre Pio. На борту находились 16 членов экипажа, граждан Украины, которых арестовали вместе с корабем.

Отмечается, что судно с экипажем попало под арест еще 23 января, но информацию об этом обнародовали в марте. Отмечается, что танкер, перевозивший 5 тысяч тонн груза, вошел в воды Нигерии. Причины задержания - незаконное вхождение в воды Нигерии, а также незаконная торговля топливом.

В настоящее время арестованное судно находится на южном востоке Нигерии, в Бонне.

Андрей Васьков, который является капитаном танкера, отметил, что на отправку грузов в Нигерии у судна San Padre Pio было разрешение от властей страны. Отмечается, что в порт Нигерии корабль заходил с нефтепродуктами уже пятый раз.

Кроме того, напломним, что в Греции по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов сейчас находятся 200 украинских моряков. Некоторым из обвиняемых вынесли обвинительные приговоры - от 50 до 400 лет лишения свободы.

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