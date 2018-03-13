Поліція провела обшуки в охоронній фірмі в Чернівцях

- 14.03.2018 09:57
Поліція провела обшуки в охоронній фірмі в Чернівцях

Інцидент стався на початку лютого цього року. За результатами проведених оперативно-розшукових дій, працівники поліції встановили, що на одній із автозаправок на околиці Чернівців вночі 3-го лютого виникла суперечка між групою молодих людей і персоналом. Для вирішення конфлікту останні викликали співробітників охоронної фірми. Поспілкувавшись з агресивними клієнтами АЗС, охоронці поїхали з місця події так і не вирішивши суперечки.

Вже хвилин за тридцять на автозаправну станцію приїхали четверо чоловіків у цивільному одязі. Оглянувши відвідувачів, молодики з дерев’яними битами та металевими кийками накинулися на компанію, яку напередодні намагалися заспокоїти працівники охоронної фірми. Один з потерпілих намагався втекти, однак зловмисники наздогнали його, повалили на землю та з особливою жорстокістю побили чоловіка. Наостанок один з нападників наніс йому два удари ножем, завдавши своїй жертві проникаючого поранення грудей. Також з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості до медиків звернулися й інші потерпілі.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальні провадження за частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

В ході проведених слідчо-розшукових заходів, працівники поліції встановили всіх фігурантів інциденту, а також отримали докази причетності нападників до охоронної фірми, що обслуговує вказану АЗС. 12 березня оперативники обласного Управління карного розшуку затримали на Київщині зловмисника, котрий завдав потерпілому ножових поранень і переховувався від органів досудового розслідування. Затриманого доставлено до Чернівців і поміщено до ізолятору тимчасового тримання. На даний час вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Сьогодні, 13 березня, в рамках даних кримінальних проваджень працівники Управління карного розшуку, Слідчого управління та спецпідрозділу «КОРД» під час спільної спецоперації провели близько десятка санкціонованих обшуків за адресами проживання нападників, у офісах охоронної фірми тощо. Усі виявлені докази правоохоронці вилучили та направили на відповідні експертизи.

Наразі триває досудове розслідування, поліція перевіряє роль кожного з учасників злочину та їх міру вини у вчиненні даних кримінальних правопорушень. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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