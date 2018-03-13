



За добу на Буковині в ДТП постраждали троє людей - 14.03.2018 09:35

Один з водіїв, перебуваючи в нетверезому стані, намагався втекти з місця події. Небайдужі очевидці ДТП наздогнали кермувальника.

12 березня дорожньо-транспортна пригода сталася в селі Дихтинець на Герцаївщині. 52-річний водій керуючи автомобілем «ВАЗ», виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на 71-річну місцеву мешканку, котра йшла по узбіччю дороги.

Після наїзду на жінку, водій легковика намагався втекти з місця пригоди. На заваді йому стали очевидці та небайдужі громадяни, котрі зупинили порушника.

Потерпілу з численними переломами та тілесними ушкодженнями госпіталізовано до районної лікарні. Медичне освідчення показало, що водій автівки був п’яним.

Того ж дня, інша автопригода сталася у місті Сокиряни. Керуючи автомобілем «Мерседес-Бенз Віто», 20-річний водій не впоравшись із керуванням, допустив зіткнення з металевим відбійником. Внаслідок чого мікроавтобус перекинулася.

В автомобілі окрім водія знаходилися ще двоє пасажирів 17 та 18 років. Кермувальника та одного із пасажирів з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до Сокирянської центральної районної лікарні. Неповнолітнього пасажира після обстеження лікарями відпущено додому.

Поліція з’ясовує всі обставини дорожньо-транспортних пригод.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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