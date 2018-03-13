За добу на Буковині в ДТП постраждали троє людей- 14.03.2018 09:35
Один з водіїв, перебуваючи в нетверезому стані, намагався втекти з місця події. Небайдужі очевидці ДТП наздогнали кермувальника.
12 березня дорожньо-транспортна пригода сталася в селі Дихтинець на Герцаївщині. 52-річний водій керуючи автомобілем «ВАЗ», виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на 71-річну місцеву мешканку, котра йшла по узбіччю дороги.
Після наїзду на жінку, водій легковика намагався втекти з місця пригоди. На заваді йому стали очевидці та небайдужі громадяни, котрі зупинили порушника.
Потерпілу з численними переломами та тілесними ушкодженнями госпіталізовано до районної лікарні. Медичне освідчення показало, що водій автівки був п’яним.
Того ж дня, інша автопригода сталася у місті Сокиряни. Керуючи автомобілем «Мерседес-Бенз Віто», 20-річний водій не впоравшись із керуванням, допустив зіткнення з металевим відбійником. Внаслідок чого мікроавтобус перекинулася.
В автомобілі окрім водія знаходилися ще двоє пасажирів 17 та 18 років. Кермувальника та одного із пасажирів з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до Сокирянської центральної районної лікарні. Неповнолітнього пасажира після обстеження лікарями відпущено додому.
Поліція з’ясовує всі обставини дорожньо-транспортних пригод.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
Коментарі (0)
Другие новости:
- 14.03.2018 12:48
- 14.03.2018 12:17
- 14.03.2018 11:23
- 14.03.2018 11:06
- 14.03.2018 10:50
- 14.03.2018 10:07
- 14.03.2018 09:57
- 14.03.2018 09:44
- 14.03.2018 09:13
- 13.03.2018 17:48