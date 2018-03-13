



Эйфелева башня может поменять цвет - 13.03.2018 17:20

В следующем году Эйфелева башня будет праздновать 130-летний юбилей. По данному случаю она может обрести свой первоначальный цвет - красный.

Интересно, что Эйфелеву башню возвели в 1889 году в качестве временного сооружения. Башня на тот момент строилась в качестве временного сооружения - входной арки для Всемирной выставки. Местные жители высказывались весьма критически в адрес башни. Многие заявляли, что башня уродует вид Парижа, ведь она слишком высокая и видна из любого уголка города из-за своего красного цвета.

За все вермя своего существования Эйфелева башня 19 раз переживала работы по окраске. Предполагается, что накануне празднования 130-летия с момент возведения, Эйфелеву башню освежат. Пока что мэрия Парижа и Министерство культуры не решили, будут ли просто выполнять косметический ремонт либо же полностью перекрасят башню. Как один из вариантов - возвращение первоначальной красной окраски.

В министерстве тметили, что во время окрашивания башни будут руководствоваться методами, используемыми при реставрации старых картин.

Интересно, что архитектор Гюстав Эйфель, создатель главного символа Парижа и Франции в целом, полагал - красный цвет обеспечит башне защиту от ржавения. Спустя некоторое время Эфйфелева башня меняла свою окраску, и была желтой, цвета охры, а также различных оттенков коричневого.

Дл того, чтобы полностью перекрасить Эйфелеву башню, потребуется по меньшей мере 60 тонн краски. Работы начнутся ориентировочно в октябре нынешнего года и продлятся в течение трех лет. Кроме того, в ближайшие 15 лет планируется крупная реконструкция башни, стоимость работ предполагается на сумму около 369 миллионов евро.

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