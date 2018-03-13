В ході українсько-німецької операції на Буковині затримали двох кіберзлочинців

- 13.03.2018 16:50
В ході українсько-німецької операції на Буковині затримали двох кіберзлочинців

В рамках міжнародного співробітництва буковинські правоохоронці спільно з німецькими колегами встановили причетність до даних злочинів двох жителів Чернівців.

У ході спільної операції з органами Федеративної Республіки Німеччина працівники Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області та обласного відділу протидії кіберзлочинності встановили фігурантів групи комп’ютерних злодіїв.

Оперативники встановили, що група громадян України з 2013 по 2016 рік злочинним шляхом здобувала цифрові пакетні марки, які потім перепродувала із суттєвими знижками.

Неправомірно отримавши доступ до облікових записів клієнтів німецької пошти (ідентифікатори, паролі, номери банківських платіжних карток і терміни їх дійсності), злочинці у великій кількості замовляли через них цифрові пакетні марки. В подальшому спритники перепродували ці марки зі значними знижками у розмірі 50-70% від повної вартості. Клієнтів знаходили через рекламу в мережі інтернет. Загалом правоохоронці задокументували понад 200 випадків незаконного продажу крадених поштових пакетних марок. Отримані злочинним шляхом грошові кошти негайно переводилися в готівку через валютні рахунки, відкриті в іноземних банках.

Працівники кіберполіції Чернівецької області спільно з німецькими колегами встановили причетність до скоєння даного правопорушення двох чернівчан – 28-річної жінки та 22-річного чоловіка. За адресами проживання спільників правоохоронці провели санкціоновані обшуки, під час яких виявлено та вилучено комп’ютерну техніку й носії інформації. Зі слів зловмисників, саме їх вони використовували для досягнення своєї злочинної мети. Усе вилучене направлено на проведення відповідних комп’ютерно-технічних експертиз.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: комп’ютерні злодії буковина, буковина кіберзлочинці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Велосипедиста оштрафовали за яму на дороге Яма на дороге в Пензе послужила причиной штрафа для велосипедиста Андрея Чикина. Так, сам штраф был выписан россиянину и
- 14.03.2018 12:48
Смертельное ДТП на Буковине 14 03 2018 В Черновицкой области на трассе в населенном пункте Новый Киселев в среду, 14 марта, произошла серьезная авария, в которой погибло
- 14.03.2018 12:17
Меркель в четвертый раз стала федеральным канцлером Немецкое правительство уже в четвертый раз возглавит Ангела Меркель.
- 14.03.2018 11:23
В Украине откажутся от использования копеек Национальный банк Украины больше не будет чеканить монеты номиналом 1,2, 5 и 25 копеек. Кроме того, с июня предполагается округление сумм покупок
- 14.03.2018 11:06
В Нигерии арестован танкер с украинскими моряками За незаконную торговлю топливом нигерийские власти арестовали швейцарский танкер San Padre Pio. На борту находились 16 членов экипажа
- 14.03.2018 10:50
Все школы Черновцов обустроят современными игровыми зонами В списке победителей конкурса "Города, дружественные к ребенку", который проходил по всей Украине, оказались и Черновцы. Таким образом, игровые зоны постепенно будут появляться во всех школах нашего города.
- 14.03.2018 10:07
Поліція провела обшуки в охоронній фірмі в Чернівцях Працівники фірми підозрюються у побитті групи осіб з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень.
- 14.03.2018 09:57
Як розрахувати знижку з іпотеки на житло? Громадяни мають право включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим
- 14.03.2018 09:44
За добу на Буковині в ДТП постраждали троє людей Один з водіїв, перебуваючи в нетверезому стані, намагався втекти з місця події. Небайдужі очевидці ДТП наздогнали кермувальника.
- 14.03.2018 09:35
Умер известный ученый Стивен Хокинг Ушел из жизни всемирно известный физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг. Ученый умер 14 марта на 77-м году жизни
- 14.03.2018 09:13

Всі новини