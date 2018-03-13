



В ході українсько-німецької операції на Буковині затримали двох кіберзлочинців - 13.03.2018 16:50

В рамках міжнародного співробітництва буковинські правоохоронці спільно з німецькими колегами встановили причетність до даних злочинів двох жителів Чернівців.

У ході спільної операції з органами Федеративної Республіки Німеччина працівники Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області та обласного відділу протидії кіберзлочинності встановили фігурантів групи комп’ютерних злодіїв.

Оперативники встановили, що група громадян України з 2013 по 2016 рік злочинним шляхом здобувала цифрові пакетні марки, які потім перепродувала із суттєвими знижками.

Неправомірно отримавши доступ до облікових записів клієнтів німецької пошти (ідентифікатори, паролі, номери банківських платіжних карток і терміни їх дійсності), злочинці у великій кількості замовляли через них цифрові пакетні марки. В подальшому спритники перепродували ці марки зі значними знижками у розмірі 50-70% від повної вартості. Клієнтів знаходили через рекламу в мережі інтернет. Загалом правоохоронці задокументували понад 200 випадків незаконного продажу крадених поштових пакетних марок. Отримані злочинним шляхом грошові кошти негайно переводилися в готівку через валютні рахунки, відкриті в іноземних банках.

Працівники кіберполіції Чернівецької області спільно з німецькими колегами встановили причетність до скоєння даного правопорушення двох чернівчан – 28-річної жінки та 22-річного чоловіка. За адресами проживання спільників правоохоронці провели санкціоновані обшуки, під час яких виявлено та вилучено комп’ютерну техніку й носії інформації. Зі слів зловмисників, саме їх вони використовували для досягнення своєї злочинної мети. Усе вилучене направлено на проведення відповідних комп’ютерно-технічних експертиз.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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