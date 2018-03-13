



Пассажир забыл в чешском автобусе 190 тысяч крон - 13.03.2018 17:48

В одном из рейсовых автобусов в Чехии пассажир оставил пачку купюр в обычном пластиковом пакете. К счастью, рассеянному владельцу вернули его деньги.

Водитель автобуса маршрута Градец-Кралове - Славонице обнаружил сверток с деньгами на конечной остановке - деньги в пакете находились между сидениями. В пакете находилось ни много ни мало - 190 тысяч крон.

Водитель обратился к диспетчеру транспортной компании за советом, как поступить в данной ситуации. В диспетчерской посоветовали некоторое время придержать деньги у себя, поскольку пассажир может вернуться за ними в тот же день. Согласно правилам, которые действуют на все забытые в транспорте вещи, в противном случае находку необходимо будет передать мэрии города Славонице.

Как и предполагалось, владелец забытых денег появился буквально через несколько часов после того, как их нашел водитель. Пассажир позвонил в транспортную компанию и сообщил, что планировал купить на эти деньги автомобиль. Забирая свои деньги, рассеянный пассажир буквально рассыпался в благодарностях перед порядочным водителем.

Платиновая Буковина

Всі новини