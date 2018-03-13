



Сенцова могут освободить по обмену - 13.03.2018 15:03

Адвокат украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что его подзащитный готов написать прошение о помиловании, если это понадобится для обмена.

Динзе отметил, что для Сенцова, как для политзаключенного, других вариантов для освобождения может и не быть. По его словам, через эту процедуру проходят все политические заключенные, в том числе и Надежда Савченко, которая также находилась в заключении на территории РФ. И Сенцов готов пойти на такой шаг, если будет подниматься вопрос о возможности обмена.

Олег Сенцов может быть освобожден по процедуре обмена, при этом, как отметил адвокат, обменять его могут сразу на несколько человек, которые находятся на территории Украины.

Динзе сообщил, что его клиент ждет обмена, однако, трезво смотрит на ситуацию, поскольку обмен может произойти нескоро. Вопрос об освобождении Сенцова обговаривали, как отметил адвокат, на всех уровнях российских силовых структур, чтобы воспрепятствовать скорейшему освобождению Олега, которого рассматривают в РФ как серьезного преступника и террориста.

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