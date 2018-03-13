Упавшего в шахту лифта мальчика скоро выпишут

- 13.03.2018 10:35
Упавшего в шахту лифта мальчика скоро выпишут

Главный врач больницы скорой медицинской помощи Александр Грушко рассказал о состоянии мальчика, который упал в шахту лифта в заднии заброшенной фабрики в Черновцах.

Отмечается, что в ближайшее время школьника уже могут выписать из больницы.

В настоящее время подросток находится в отделении детской травматологии, куда его недавно перевели. С контроля пациента сняли после того, как его состояие нормализировалось. Главврач отметил, что мальчик поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии, с политравмой, полученной в результате падения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что двое несовершеннолетних ребят в Черновцах пошли через здание неработающей фабрики, упали в шахту лифта и получили многочисленные травмы. 

Спустя некоторое время стало известно, что один из мальчиков пострадал меньше, потому был госпитализирован в травматологию с закрытым переломом предплечья. Второй же пребывал в тяжелом состоянии, и его направили сразу в реанимацию. По словам медиков, в настоящее время здоровью ребят ничего не угрожает.

 

Платиновая Буковина, Черновцы

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