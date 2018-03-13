



В 2018 году Венесуэле грозит колоссальная инфляция - 13.03.2018 10:20

За 12 месяцев до конца февраля в Венесуэле цены выросли на 6147%, как информируют в Национальной ассамблее страны. При этом, независимые экономические эксперты предоставляли аналогичные оценки.

Инфляция в Венесуэле только в феврале нынешнего года составила 80%, как утверждают законодатели со стороны оппозиции. В стране продолжается экономический кризис, из-за которого основные продукты питания и необходимые лекарства стали недоступными миллионам граждан. Продуктов и медикаментов либо вовсе нет в наличии, либо же они недосягаемы по цене.

По заявлению оппозиционного законодателя и экономиста Анхеля Альварадо, если цены продолжат расти по экспоненте, то в 2018 году уровень инфляции может достичь отметки в 131985%.

Критики отмечают: среди причин инфляции можно назвать введенный покойным презилентом Уго Чавесом жесткий валютный контроль, который начал действовать 15 лет назад. Кроме того, инфляции способствовало чрезмерное печатание денег. Только за последний год курс венесуэльской валюты - боливара - к доллару упал примерно на 98%. В администрации действующего президента страны Николаса Мадуро видят причины в экономической войне, которую при поддержке США ведут лидеры местной оппозиции и бизнеса. При этом, данные об инфляции в стране местные власти не публикуют уже около двух лет.

Венесуэла в настоящее время находится в состоянии глубокого политического, гуманитарного и экономического кризиса. Правительство зажато в долговые тиски, потому до настоящего времени неясно, каким образом оно сможет в нынешнем году совершать обязательные платежи. Согласно прогнозу Международного валютного фонда, в Венесуэле уровень инфляции может вырасти на 13000%. Обвал ВВП составит 15%.

Платиновая Буковина

Всі новини