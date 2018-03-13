В Украине с визитом - президент Австрии- 13.03.2018 10:03
С официальным визитом в Украину прибывает по приглашению президента Порошенко федеральный президент Республики Австрия Александер Ван дер Беллен. Отмечается, что глава Австрии пробудет в Украине с 13 по 15 марта.
Федеральный президент Австрии примет участие в двусторонних переговорах как в составе фоициальных делегаций, так и в переговорах в узком кругу. Также во время виита Ван дер Беллена в Украину запланировано открытике украинско-австрийского бизнес-форума.
Между тем, президент Австрии намерен в рамках своего визита посетить Львов.
Официальная встреча федерального презилдента Австрии с президентом Украины Петром Порошенко запланирована на среду, 14 марта. В этот же день главы двух государств втретятся с журналистами, а также примут участие в работе украинско-австрийского бизнес-форума, который пройдет в столице Украины.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 14.03.2018 12:48
- 14.03.2018 12:17
- 14.03.2018 11:23
- 14.03.2018 11:06
- 14.03.2018 10:50
- 14.03.2018 10:07
- 14.03.2018 09:57
- 14.03.2018 09:44
- 14.03.2018 09:35
- 14.03.2018 09:13