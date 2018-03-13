



В Украине с визитом - президент Австрии - 13.03.2018 10:03

С официальным визитом в Украину прибывает по приглашению президента Порошенко федеральный президент Республики Австрия Александер Ван дер Беллен. Отмечается, что глава Австрии пробудет в Украине с 13 по 15 марта.

Федеральный президент Австрии примет участие в двусторонних переговорах как в составе фоициальных делегаций, так и в переговорах в узком кругу. Также во время виита Ван дер Беллена в Украину запланировано открытике украинско-австрийского бизнес-форума.

Между тем, президент Австрии намерен в рамках своего визита посетить Львов.

Официальная встреча федерального презилдента Австрии с президентом Украины Петром Порошенко запланирована на среду, 14 марта. В этот же день главы двух государств втретятся с журналистами, а также примут участие в работе украинско-австрийского бизнес-форума, который пройдет в столице Украины.

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