



На Буковине ожидается повышение уровня воды Прута и Сирета - 13.03.2018 09:39

В регионе продолжается период весеннего половодья. Кроме того, на Буковине также в ближайшие несколько дней ожидаются осадки в виде дождя.

Об этом сообщают представител Черновицкого городского совета.

В связи с вышеперечисленными обстоятельствами в бассейне рек Прут и Сирет с 13 по 15 марта ожидается дальнейшее повышение уровня воды в среднем на 0,5-1,5 метра.

По состоянию на 8:00 вторника, 13 марта, уровень воды в реке Прут в пределах поста Черновицкого областного центра гидрометеорологии составляет 110 сантиметров.

Платиновая Буковина, Черновцы

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