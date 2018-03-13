На Буковине ожидается повышение уровня воды Прута и Сирета- 13.03.2018 09:39
В регионе продолжается период весеннего половодья. Кроме того, на Буковине также в ближайшие несколько дней ожидаются осадки в виде дождя.
Об этом сообщают представител Черновицкого городского совета.
В связи с вышеперечисленными обстоятельствами в бассейне рек Прут и Сирет с 13 по 15 марта ожидается дальнейшее повышение уровня воды в среднем на 0,5-1,5 метра.
По состоянию на 8:00 вторника, 13 марта, уровень воды в реке Прут в пределах поста Черновицкого областного центра гидрометеорологии составляет 110 сантиметров.
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