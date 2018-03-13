Як декларувати доходи від оренди авто

- 13.03.2018 09:29
Як декларувати доходи від оренди авто

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що  відповідно до п.п.164.2.5 п.164.2 ст.164 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) включаються дохід від надання майна в лізінг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому п.170.1 ст.170 ПКУ.

Обов’язок платника ПДФО щодо подання податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – податкова декларація) вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо платник ПДФО отримував доходи, зокрема, виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, передбачених розділом ІV ПКУ.

У разі надання громадянами у 2017 році власного рухомого майна в оренду (суборенду) особі, яка не є податковим агентом, фізичні особи зобов’язані надати податкову декларацію до територіальних органів фіскальної служби за місцем свого проживання та задекларувати отримані доходи.

Кожен об’єкт рухомого майна відображається громадянином у декларації окремо. У відповідних графах зазначаються номера категорії об’єктів; марки, моделі, характеристики рухомого майна; року випуску; відмітки про надання майна в оренду (суборенду). 

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: декларації про доходи, оренда авто дохід, декларування доходів, податкова чернівці

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