Житель Чернівеччини намагався підкупити патрульних- 13.03.2018 09:20
Неправомірну вигоду 67-річний житель Кіцманщини пропонував патрульним за непритягнення його до відповідальності через керування автомобілем у нетверезому стані. Правоохоронці від грошей відмовилися, а протиправні дії чоловіка – задокументували.
Вранці 11 березня до екіпажу патрульної поліції, що стояв біля автозаправки у Кіцманському районі підійшов житель села Суховерхова, на якого напередодні ввечері було складено протокол за керування транспортним засобом у стані сп’яніння.
Чоловік запропонував поліцейським допомогти йому уникнути адміністративної відповідальності та повернути посвідчення водія. За таку послугу порушник намагався дати патрульним винагороду в іноземній валюті. Правоохоронці відмовилися від пропозиції та повідомили про інцидент керівництво.
На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група Кіцманського відділу поліції та працівники Чернівецького управління Департаменту внутрішньої безпеки. Протиправну діяльність чоловіка було задокументовано. Тепер, окрім адміністративної, йому доведеться понести ще й кримінальну відповідальність за спробу дати хабар.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. За скоєне правопорушнику загрожує до чотирьох років позбавлення волі.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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