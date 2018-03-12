



Украина примет участие в строительстве космодрома в Австралии - 12.03.2018 17:59

Строительство космодрома в Австралии, за пределами авиабазы Кертин в Кимберли, может быть осуществлено при участии государственного космического агентства Украины.

Как стало известно, данный космодром обещает стать крупнейшим местом для осуществления коммерческих космических пусков для ряда стран-партнеров Австралии, а именно - Индонезии, Южной Кореи, Сингапура, Японии.

По словам посла Украины в Австралии Николая Кулинича, Украина располагает достаточным опытом, сетью поставок, а также техническими знаниями, которые позворлят воплодить данный проект в реальность.

В ближайшее время планируется завершение первоначального исследования, стоимость которого оценивается в 500 тысяч долларов. Страны-соседи Австралии, союзники, а также частные инвесторы предоставят дальнейшее финансирование проекта.

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