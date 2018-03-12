Украина примет участие в строительстве космодрома в Австралии- 12.03.2018 17:59
Строительство космодрома в Австралии, за пределами авиабазы Кертин в Кимберли, может быть осуществлено при участии государственного космического агентства Украины.
Как стало известно, данный космодром обещает стать крупнейшим местом для осуществления коммерческих космических пусков для ряда стран-партнеров Австралии, а именно - Индонезии, Южной Кореи, Сингапура, Японии.
По словам посла Украины в Австралии Николая Кулинича, Украина располагает достаточным опытом, сетью поставок, а также техническими знаниями, которые позворлят воплодить данный проект в реальность.
В ближайшее время планируется завершение первоначального исследования, стоимость которого оценивается в 500 тысяч долларов. Страны-соседи Австралии, союзники, а также частные инвесторы предоставят дальнейшее финансирование проекта.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 12.03.2018 16:53
- 12.03.2018 16:11
- 12.03.2018 15:40
- 12.03.2018 15:27
- 12.03.2018 14:49
- 12.03.2018 14:22
- 12.03.2018 12:56
- 12.03.2018 12:39
- 12.03.2018 12:27
- 12.03.2018 12:12