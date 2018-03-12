



В Москве умер Олег Табаков - 12.03.2018 16:53

Известный российский актер театра и кино, народный артист СССР и художественный руководитель "Табакерки" и МХТ имени Чехова Олег Табаков скончался в Москве на 83-м году жизни.

В конце ноября 2017 года стало известно о том, что Табакова госпитализировали в Первую градскую больницу. Медики сообщали, что ближе к новому году состояние актера улучшилось. Ходила информация о том, что Табакова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Диагноз актера постоянно менялся, и состояние его не было стабильным. 12 марта 2018 года Олег Табаков скончался в больнице.

Отметим, что родился Табаков в семье врачей в городе Саратов 17 августа 1935 года. Закончил школу-студию МХАТ, играл в театральных поставновках. Театр "Современник" Табаков возглавлял с 1971 по 1976 год, совмещая эту работу с актерством. Художественным руководителем МХАТ имени Чехова Табаков возглавлял с 2000 года, и стал директором театра с 2004 года.

Среди наиболе известных работ Олега Табакова - роли в фильмах "Человек с бульвара Капуцинов", "Сирота Казанская", "Полеты во сне и наяву". Голосом Табакова говорит кот Матроскин из мультфильмов о Простоквашино, пес Барбос из "Бобик в гостях у Барбоса", Василевс из мультфильма "Илья Муромец и Соловей-разбойник".

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