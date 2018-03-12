С перевозчиком маршрута №10 в Черновцах разорвали договор- 12.03.2018 16:11
С перевозчиком, который в течение последних нескольких месяцев обслуживал маршрут №10, Черновицкий городской совет расторгнул договор о сотрудничестве. По этой причине жители микрорайона Каличанка не смогли вовремя добраться на работу.
Заместитель мэра Черновцов Владимир Середюк прояснил ситуацию. По его словам, перевозчик сам заявил об убыточности данного маршрута. В настоящее время ведутся переговоры и рассматриваются другие возможные варианты, которые позволят улучшить рентабельность маргрута. Середюк предлагает включить маршруты №10 и 10А в пакет с более популярным маршрутом.
Заместитель городского головы также отметил, что для перевозчика пытались создать оптималные условия, однако он сам принял решение о несоблюдении договора.
В натсоящее время маршрут №10А обслуживает один автобус, на маршруте №10 работает два автобуса. Ранее маршрут №10 обслуживал перевозчик ЧП "Багира". Предполагается, чтобы перевозчик добавил на маршруты по две маршрутки до тех пор, пока не разрешится вопрос с улучшением показателей рентабельности.
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