



Виновница харьковского ДТП полностью признала вину - 12.03.2018 15:40

В Харькове, в Киевском районном суде проходит допрос обвиняемых по делу о смертельной аварии, которая произошла на улице Сумской 18 октября 2017 года. Напомним, в данном ДТП погибло шестеро человек.

Водитель авто Lexus Елена Зайцева, которая является виновницей данной аварии, свою вину полностью признала. У потерпевших, присутствующих в зале суда, она попросила прощения и пообещала, что после освобождения будет оказывать им помощь.

Также Зайцева отметила, что помнит не все в этой аварии. По ее словам, она помнит, что ехала в сторону улицы Сумской по площади Конституции в 20:40, и в ее автомобиле на тот момент находился пассажир. При приближении к перекрестку она увидела сигнал светофора - мигающий зеленый, с переходом в желтый. Водитель поняла, что затормозить она не успеет, потому не стала скнижать скорость. На педаль тормоза она нажала как раз в момент удара, при повороте вправо.

Девушка отметила, что не знает, какая скорость движения авто была на момент столкновения. Также она не смогла ответить о сигнале светофора в момент, когда заезжала на перекресток. По словам Зайцевой, после того, как она заметила мигающий зеленый свет с переключением на желтый, она обратила внимание на автомобиль Volkswagen. девушка отметила, что обзору водителю этого авто, который также стал участником даного ДТП, ничего не мешало.

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