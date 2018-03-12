Юань планируют сделать мировой валютой- 12.03.2018 14:49
Руководитель Народного банка Китайской народной республики Чжоу Сяочуань сообщил, что Пекин планирует вывести свою национальную валюту на международный рынок инвестиций и финансовых операций.
Кроме того, в планы Китая также входит открытие собственного финансового рынка.
По словам Чжоу Сяочуаня, китайский юань должен быть интернационализован, то есть, выведен в статус мировой валюты. Таким образом Центробанк и правительство КНР намерены наладить успешную коммуникацию между внутренним и внешними рынкаами капитала.
Напомним, Международный валютный фонд в ноябре 2015 года включил китайский юань в корзину SDR, где присутствуют американский доллар, евро, британский фунт стерлингов, а также японская иена.
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