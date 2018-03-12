



На выходные в Украине ожидаются морозы - 12.03.2018 14:22

В Украине теплая весенняя погода задержится ненадолго, как утверждают метеорологи. По словам синоптика Натальи Диденко, атмосферные фронты еще вернут морозы на территорию Украины.

Так, в западных областях Украины в понедельник, 12 марта, ожидается преимущественно сырая и дождливая погода, с температурой днем в пределах +13... +15 градусов. Что касается других областей, то на востоке, к примеру, ожидается солнечная и также теплая погода.

В южных регионах ожидается до +6... +11 градусов, от +2 до +8 градусов на остальных территориях страны. Прохладнее всего, как утверждают синоптики, будет в Луганской, Харьковской и Сумской областях.

Так, уже в ближайшие выходные 17-18 марта в Украине стоит ожидать похолоданий и даже морозов. Несмотря на то, что морозная погода продержится не более 2-3 дней, коснутся они практически всей территории и будут довольно резкими.

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