



Празднование 8 марта в ресторане Гранд Аристократ - 12.03.2018 12:56

В ресторане Гранд Аристократ состоялось празднование Международного женского дня. 8 марта 2018 года Гранд Аристократ радовал посетительниц своим вниманием, красивой обстановкой, вкуснейшим праздничным меню, а также отличным праздничным настроением.

По случаю праздника в ресторане Гранд Аристократ состоялось выступление украинской поп-звезды Златы Огневич, участницы Евровидения-2013! Данное выступление продолжило серию праздничных "живых" концертов в Гранд Аристократе. Гости ресторана получили море удовольствия от выступления Златы, а также насладились танцами и зарядились отличным настроением от исполнителей живой музыки.

Для гостей Гранд Аристократа 8 марта работал профессиональный фотограф Тарас Мызак, действовала празднично украшенная тематическая фотозона. Полный фотоотчет праздника смотрите на сайте ресторана.

Ресторан Гранд Аристократ всегда гостеприимно открывает двери для всех желающих окунуться в праздничную атмосферу, в которой изящно перепрелись роскошь и тонкий вкус. Планируете свой праздник - свадьбу, крестины, выпускной бал, корпоратив, юбилей или другое торжество? Доверьте его нам - ведь Гранд Аристократ знает толк в изысканном ресторанном отдыхе. Звоните для бронирования (095) 675-99-90

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