Антироссийские санкции ЕС продлили до 15 сентября 2018 года- 12.03.2018 12:27
Совет Европейского Союза принял и утвердил решение о продлении санкций в отношении ряда российских лиц и учреждений, причастных к посягательству на суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Сакции были продлены еще на шесть месяцев.
Отмечается, что ограничения будут в сиде ло 15 сентября 2018 года, и они касаются замораживания активов, а также запета на путешествия по территории Евросоюза лицами, которые входят в санкционный список.
Напомним, что в списке Евросоюза по российским санкциям числится 150 человек, среди которых - лица, наиболее приближенные к президенту РФ Владимиру Путину. Также в санкционном списке ЕС присутствуют 38 российских учреждений.
Недавно стало известно об отравлении бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля, а также его дочери. Бывшего российского шпиона с дочерью отравили в Лондоне, иэтот скандал может также привести к расширению Великобританией санкций в отношении России.
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