В Париже музей откроется бесплатно для нудистов

- 12.03.2018 11:56
В Париже музей откроется бесплатно для нудистов

Токийский дворец в Париже, в котором находится национальный музей современного искусства, готовит для нудистов день бесплатного посещения. Планируется, что для обнаженных посетителей вход в музей 5 мая 2018 года будет абсолютно бесплатным.

Отмечается, что нудисты смогут бесплатно пройти экскурсионный тур в этот день бесплатно рано утром. Уже после этого музей будет открыт для всех остальных посетителей, предпочитающих посещать экскурсии в одежде.

Интересно, что среди всех культурных заведений и галерей Парижа Токийский дворей станет первым, кто примет голых посетителей. Экскурсионный тур для голых посетителей организовывается совместно с Ассоциацией парижских натуристов. Посетить музей нагишом могут все желающие, которые заранее зарегистрируются на нудисткий экскурсионный тур.

Интересно, что порядка 2,6 миллиона человек во Франции являются сторонниками нудизма. Так, в Париже даже было открыто специальное заведение под названием O'naturel - ресторан, в котором гости могут насладиться кулинарными изысками, не сковывая свое тело одеждой.

Платиновая Буковина

Ключові слова: экскурсия для нудистов, музей в Токийском дворце, нудисты франция, токийский дворец выставки

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